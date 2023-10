Campi Flegrei | stress test in ospedale con 50 pazienti - figuranti

Sono iniziate oggi, nella zona dei Campi Flegrei, le prove di evacuazione degli ospedali, per verificare che le strutture siano in grado di far ...

Parlare dei Campi Flegrei significa necessariamente dover comprendere la dinamica delle caldere di grandi dimensioni. Non stiamo parlando solo di un ...

inviato a Frattamaggiore La Provinciale che da Napoli entra a Giugliano è intasata e il reticolo di stradine interne non rassicura chi punta al ...

«A Pinetamare avevo mandato per quattro appartamenti e una villa da affittare. Ho concluso tutti i contratti in appena due giorni a inizio di questa ...

mutui a rischio nell’area flegrea. Il bradisismo non sta incidendo solo su ristorazione e turismo: lo sciame sismico inizia a incidere anche sugli ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Finalmente anche personaggi illustri come Adriano Giannola, il presidente dello Svimez, hanno capito che ‘deportare’ una ...

... che da un anno e due mesi non sblocca le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che spettano al Sud e alla Campania, e che servono proprio per realizzare quanto prevede il decretoin ...Dopo quelli di Giugliano e Frattamaggiore oggi è toccato all'ospedale di Pozzuoli - la cittadina dell'area maggiormente interessata dal bradisismo - essere sottoposto allo stress test per verificare ...

