Campania | mostra lo scontrino del pub a Terzigno | Per patatine fritte | due panini e due bevande ho speso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 7 ottobre 2023), va in un pub alo: ecco quanto si spende per una porzione di, due, birra e una bevanda I pub a, località situata in, offrono una varietà di cibi eche combinano tradizione e influenze moderne. In questa città le usanze e i sapori tradizionali della regione si fondono con nuove idee culinarie. Nei locali della zona, è possibile trovare una vasta gamma di piatti eche soddisfano i gusti di tutti i clienti. La pizza è sempre una scelta popolare. Questa regione d'Italia, d'altro canto, è famosa per la pizza napoletana, con la sua crosta sottile, soffice e leggermente croccante ai bordi. È possibile scegliere tra ...