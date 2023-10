Cambio dell' Orario 2023 | Vantaggi e Svantaggi del Passaggio all' Ora Solare

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma - Con l'arrivo del mese di ottobre, ci prepariamo al consueto rituale del'ora, un evento che suscita sempre discussioni accese e polarizzate tra sostenitori'ora'ora legale. La notte tra il 28 e il 29 ottobre, come da tradizione, riporteremo le lancette indietro di un'ora, segnando così ilall'ora. Mentre questo gesto ci regalerà un'ora di sonno in più per una notte, porta con sé una serie di disagi e impatti che vanno al di là del semplice adeguamento degli orologi. L'adattamento al nuovopuò causare disturbi psico-fisici, alterando il nostro ritmo circadiano e la routine quotidiana. In particolare, i giorni si accorciano, portando a tramonti "anticipati" e a una ...