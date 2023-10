Calendario Mondiali rugby 2023 oggi | orari 7 ottobre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) La Coppa del Mondodichiude la sua prima fase in questo weekend e, sabato 7saranno 3 i match in. Alle ore 15.00 si inizierà con Galles-Georgia, mentre alle 17.45 si continuerà con Inghilterra-Samoa, mentre alle ore 21.00 si chiude con il big match tra Irlanda e Scozia. Proprio il derby celtico che ben conosciamo nel Sei Nazioni sarà la sfida più importante di questo sabato. L’Irlanda è favorita d’obbligo, è imbattuta, ma deve evitare uno scivolone proprio nel finale. La Scozia, invece, inserita nel girone di ferro con irlandesi e Sudafrica, è spalle al muro e dovrà vincere, ma guardare anche ai bonus, per provare a staccare il biglietto per i playoff. Galles e Inghilterra, invece, sono già ai quarti e sono favoriti contro una Georgia fuori dai giochi, mentre le Samoa ...