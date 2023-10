Calciomercato com – Genoa-Milan 0-0 LIVE | Martinez salva su Okafor | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 7 ottobre 2023) 2023-10-07 20:46:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:chiude il sabato sera dell’8a giornata di Serie A con calcio d’inizio al Ferraris di Marassi in Genova a partire dalle 20.45. Stefano Pioli può portarsi alla sosta in vetta alla classifica e non può sbagliare nonostante l’ampio turnover previsto dal 1? con tutto il reparto offensivo rivoluzionato. Alberto Gilardino dal canto suo deve confermare l’ottimo momento per continuare la corsa di allontanamento dalle zone calde della classifica per sognare un po’, come detto anche dall’ad Blazquez, un piazzamento europeo. STATISTICHE – Ilha vinto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il. L’ultima vittoria del Grifone in casa contro il Diavolo in Serie A risale al 3-0 con Juric in panchina del 25 ottobre 2016 ...