Calcio | Pulisic segna e Giroud para | il Milan piega il Genoa e vola in vetta

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ilespugna il Ferraris battendo 1-0 ilgrazie ad un gol diinalla classifica. La gara però, esplode nel finale, con i due portieri espulsi edecisivo con i guantoni per salvare il successo. Stefano Pioli fa turnover, cone Leao in panchina. Sono comunque i rossoneri a partire meglio, anche se bisogna attendere il quarto d’ora per la prima vera occasione: Musah mette al centro per Reijnders su cui però Martinez salva. La gara è piuttosto bloccata: l’unico squillo rossoblù si esaurisce nel tiro alto di Frendrup, mentre dalla parte opposta anche Hernadnez prima e Florenzi poi non centrano lo specchio. La ripresa si apre cone Leao in campo (fuori Chukwueze e Okafor) e proprio il portoghese impegna ...

GENOVA - Una vittoria in extremis che vale il primato in classifica . Il Milan batte il Genoa grazie a una rete dia tre minuti dal novantesimo. La prestazione dei rossoneri non è brillantissima, ma quanto basta per staccare tutte le dirette concorrenti al titolo. Cartellino giallo pesante per Theo ...... Musah crossa in mezzo, la palla rimane in mezzo all'area,arriva in corsa e batte il ... Suld'angolo seguente Martinez viene espulso per fallo su Musah.

Il Milan batte 1-0 il Genoa allo Stadio Ferraris nella sfida dell’ottava giornata di Serie A 2023/24. I rossoneri vincono a Marassi in un finale senza senso. Il primo tempo scorre senza troppi spunti ...Milan da solo in vetta alla classifica dopo un finale di gara hitchockiano in casa del Genoa. Per 88 minuti, prima del gol partita di Pulisic (assist Musah), succede veramente poco. Quindici ...