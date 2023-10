Calcio | Psg Luis Enrique ' Possiamo migliorare | Mbappé per noi decisivo'

La UEFA Champions League è ufficialmente tornata in azione. La massima competizione europea per club, nella giornata di oggi, ha visto esordire 16 ...

Ildomani sera proverà contro il Rennes a dimenticare il pesante ko rimediato in Champions League per mano del Newcastle. Luis Enrique è convinto del lavoro che sta svolgendo: "Errori Quando si ...PARIGI - È un periodo complicato per Kylian Mbappé e il, reduce dal pesante ko in Champions League contro il Newcastle di Tonali . L'attaccante francese, rimasto a Parigi dopo una lunga telenovela nella sessione estiva di mercato, è ovviamente tra i ...

Psg, cori omofobi: quattro giocatori squalificati. La nota del club Calcio News 24

Hanno intonato "Marsigliesi figli di p". Quattro calciatori del PSG fermati per un turno TUTTO mercato WEB

Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan e della Francia, attacca Luis Enrique a RMC Sport per la sconfitta subita dal PSG a Newcastle: ...La Pulce dopo aver vinto il Mondiale con l'Argentina sta divertendo gli americani con il suo talento. Ma si sa dove chiuderà la carriera