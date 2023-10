Calcio | Newcastle Bruno Guimaraes rinnova fino al 2028

Altri due anni di contratto per il brasiliano LONDRA (INGHILTERRA) - Il Newcastle blinda Bruno Guimaraes : altri due anni di contratto per il 25enne ...

Questa sera, mercoledì 4 ottobre, si son giocate le restanti gare di UEFA Champions League valide per il secondo turno della fase a gironi. Tante ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90’+6 FISCHIA TRE VOLTE SANCHEZ! Milan-Newcastle 0-0! 90’+5 LONGSTAFF! Azione di ripartenza dei Magpies, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83? Ammonito Giroud per una sbracciata sul volto di Longstaff. 82? Musah trattiene per la maglia Bruno ...