Calcio | Mourinho ' Oggi a Roma ma in futuro lavorerò in Arabia Saudita'

(Di sabato 7 ottobre 2023) "Non so quando ma sono sicuro che succederà"- "Verrò sicuramente indurante il mio tempo libero però la mia convinzione è anche chelì. Non so quando ma sono piuttosto ...

Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - "Ho fiducia nei giocatori e nello staff. Non stare in panchina può avere un piccolo impatto però non voglio andare ...

Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - "Domani è molto importante anche per noi, abbiamo grandi ambizioni in Coppa. Rispettiamo il Servette , ho già affrontato ...

"Non so quando ma sono sicuro che succederà" Roma - "Verrò sicuramente in Arabia Saudita durante il mio tempo libero però la mia convinzione è ...

sottolinea che "l'Arabia Saudita sta crescendo e, non lo dico perchè sono portoghese o perchè lo conosco bene, ma è l'effetto Cristiano Ronaldo. Credo che il fatto che sia stato il primo ad ...Così il Corriere dello Sport ha lanciato l'allarme su Joséche rischierebbe l'esonero in caso di sconfitta a Cagliari. Dan Friedkin, secondo quanto ricostruito dal quotidiano romano, sarebbe ...

Roma-Servette, D'ALESSIO: "Mourinho è la leggenda del calcio, dedico questo esordio alla mia famiglia" (VIDEO ... LAROMA24

Clamoroso alla Roma: Mourinho verso l'esonero se perde a Cagliari - Sportmediaset Sport Mediaset

'Non so quando ma sono sicuro che succederà' ROMA (ITALPRESS) - 'Verrò sicuramente in Arabia Saudita durante il mio tempo libero però la ...Sta facendo molto discutere nel mondo del calcio dilettante laziale la sentenza del giudice sportivo su un ricorso dell’Aranova per un match del campionato di Under 19 Elite contro la ...