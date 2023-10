Calcio | Inter Carlos Augusto convocato dal Brasile ' Grazie'

Preso di mira sui social il capitano dell'Ecuador dopo l'eliminazione in Copa Libertadores ROMA - L'Internacional di Porto Alegre ha condanna to ...

Preso di mira sui social il capitano dell'Ecuador dopo l'eliminazione in Copa Libertadores ROMA - L'Internacional di Porto Alegre ha condanna to ...

Calciomercato Inter , il club nerazzurro pensa al profilo di Taremi per la sessione invernale. E non c’è solo lui nel mirino L’ Inter sta già ...

Sito inglese: Ex calciatori professionisti hanno creato la storia giocando la prima partita di calcio in assoluto all’interno di una ...

Il ct della Selecao, Fernando Diniz, l'ha chiamato insieme a Yan Couto MILANO - Carlos Augusto, laterale dell', è stato convocato per la prima volta dal Brasile. Il ct della Selecao, Fernando Diniz, l'ha chiamato insieme a Yan Couto per rimpiazzare gli infortunati Vanderson e Renan Lodi. Per il classe ...leggi anche Cristiano Ronaldo, 850 gol in carriera: record nella storia delFOTOGALLERY ©...finale di Coppa Campioni persa con il Liverpool nel 1984 e quella di Coppa Uefa persa contro l'...

Ambrosini torna sullo striscione anti-Inter nel 2007: "Errore pagato a caro prezzo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il ct della Selecao, Fernando Diniz, l'ha chiamato insieme a Yan Couto MILANO (ITALPRESS) - Carlos Augusto, laterale dell'Inter, è stato ...11' - Bovo anticipa tutti nell'area piccola, ma manda di poco a lato il suo colpo di testa. Prima, vera occasione per i nerazzurri. 11' - Bovo calcia senza troppa convinzione ...