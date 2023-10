Calcio | Genoa-Milan 0-1 | Pulisic regala vetta classifica

(Di sabato 7 ottobre 2023) AGI - Ilvince in un accesissimo finale a Genova e vola da solo in testa alla, approfittando del passo falso dell'Inter con il Bologna. A Marassi, contro il, finisce 1-0 grazie a un gol all'87' di, reso dubbio da un presunto tocco di mano non ravvisato però nè da arbitro nè dai colleghi in sala Var. Poi ci pensa la traversa a salvare i rossoneri dopo l'espulsione di Maignan, con Giroud costretto a prendere il suo posto a sostituzione esaurite nei minuti finali. La squadra di Pioli vola cosi' a 21 punti prendendosi la leadership dopo otto giornate, mentre il Grifone di Gilardino, dopo aver battuto Roma, Lazio e aver pareggiato con il Napoli, non riesce a far punti con un'altra grande, restando fermo a quota 8.

