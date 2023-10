Cagliari | Radunovic escluso dai convocati per la Roma | il motivo

Non nasconde la sua delusione Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del suo Cagliari per 3-0 sul campo della Fiorentina: “Non ...

Periodo no per il portiere del Cagliari Radunovic : dopo gli errori e la sostituzione con il portiere Scuffet annunciata ieri da Ranieri, ora arriva ...

Contusione all'occhio in allenamento per il portiere rossoblù Di: Redazione Sardegna Live Periodo nero per il portiere delBoris. Dopo gli errori delle scorse settimane e la sostituzione stabilita da Ranieri con il suo vice Scuffet, ora arriva anche l'infortunio. Il numero uno rossoblù ha riportato una ...Il tecnico delClaudio Ranieri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro la Roma . Assente il portiere, tornano in gruppo Jankto, Pereiro e Desogus. Portieri: Aresti, Scuffet, Iliev ...

Vlada Avramov: «Radunovic Ecco cosa il Cagliari non deve dimenticare mai» Cagliari News 24

Cagliari, i convocati di Ranieri: out Radunovic, ok Luvumbo (FOTO) » LaRoma24 LAROMA24

Intervista a un giornalista che conosce molto bene la situazione attuale del Cagliari: ci ha presentato i rossoblu.Periodo nero per il portiere del Cagliari Boris Radunovic. Dopo gli errori delle scorse settimane e la sostituzione stabilita da Ranieri con il suo vice Scuffet, ora arriva anche l'infortunio. Il ...