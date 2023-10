Cagliari | i convocati di Ranieri | la scelta su Luvumbo

Luka Jovic e Mike Maignan non sono convocati per il match Cagliari-Milan , valido per la 6^ giornata di Serie A. Ecco il motivo dell'assenza

Cluadio Mister Ranieri avrà a disposizione 23 calciatori del Cagliari per la gara contro il Milan in programma domani, alle ore 18.30,...

Ecco i convocati di Claudio Ranieri , tecnico rossoblù, in vista del match Cagliari-Milan , in programma alle ore 18:30 di domani

L'elenco deiPortieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele ... Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati () Attaccanti: ...Questo l'elenco completo deidal ct dell'Under 21 Nunziata per la gara con la Norvegia ... Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati () Attaccanti : ...

I convocati per Cagliari-Roma Cagliari Calcio

Cagliari-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming Today.it

7' Aggressività a non finire: Ricci perde il tempo e lo spazio per la stoccata. Poi la Juve riparte, ma Miretti viene chiuso da Schuurs. 5' GOL ANNULLATO A KEAN! Schuurs ...Periodo no per il portiere del Cagliari Radunovic: dopo gli errori e la sostituzione con il portiere Scuffet annunciata ieri da Ranieri, ora arriva anche l'infortunio. (ANSA) ...