Caduta Libera-I migliori | le anticipazioni di domenica 8 ottobre

(Di sabato 7 ottobre 2023), in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “– I”, condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. In questo speciale, sulla botola centrale, giocherà Chiara Pergamo, impiegata monzese, campionessa della seconda edizione del game show, che compresi i 7 speciali a cui ha partecipato, ha vinto 157.500 euro. A sfidarla ci saranno: Giorgia Palmas e Andrea Dianetti (categoria Vip), Giulia Salvi e Andrea Rock (categoria Speaker Radiofonici), Isabella Potì e Cristian Bertol (categoria Chef), Daniele Magini ed Elisabetta Ciriani (categoria Comici), Matteo Giovanardi e Zlatan Mrkva (categoria Campioni senza portafoglio). Le categorie dei vip e degli speaker radiofonici giocheranno per sostenere la campagna di Mediafriends, (ETS fondato ...