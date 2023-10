Cade da un tetto per scattare un selfie | 18enne ferita nel Riminese

(Di sabato 7 ottobre 2023) AGI - Unaè rimastaa Bellaria, in provincia di Rimini, dopo essere precipitata per circa sette metri daldi una fornace abbandonata. La ragazza si era avventurata nella struttura degradata assieme a due amici 17enni: l'intento era esplorarla equalche foto eper i social network. Mentre si trovava su un solaio, la giovane sarebbe inciampata precipitando nel vuoto non accorgendosi della fine del pavimento. I due amici hanno subito dato l'allarme: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena. L'adolescente ha riportato fratture multiple agli arti inferiori.

Le dinamiche sono ancora in via di accertamento, ma nel pomeriggio di oggi venerdì 5 ottobre un uomo di 63 anni a Vigliano, è caduto daldi un'abitazione. In seguito all'accaduto l'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite da codice rosso. Seguiranno aggiornamenti.

La ragazza era in compagnia di amici che hanno dato l'allarme e chiesto l'intervento di un'ambulanza. La giovane ha riportato fratture multiple alle gambe ...Oristano, 6 ott. (LaPresse) - Un operaio edile di 50 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone che ha ceduto, nelle campagne di Simaxis, ...