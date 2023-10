(Di sabato 7 ottobre 2023) Filippo, ormai, è un volto familiare per migliaia di docenti. Il comico ha saputo catturare l'essenza ironica della vita quotidiana degli studenti universitari e dei docenti, trasformando le sue osservazioni in un successo editoriale e teatrale. L'articolo .

Quando si parla diil nostro pensiero si sofferma sempre sugli studenti... ma il corpo docenti Filippointerpreta in maniera ironica il mondo dei professori e dei collaboratori ...Cosa fare ad Alessandria Al Teatro Alessandrino arriva Filippocon ' Tel chi Filippo ', uno show a 360 gradi che prende le mosse dal mondo dellae spazia in più ambiti, usando sempre ...

Caccamo: “La scuola italiana manca di ironia. Bisogna ridare dignità a questa professione, ricominciare dagli insegnanti” Orizzonte Scuola

“Che confusione, sarà perché insegniamo”. L’inno del nuovo anno scolastico di Filippo Caccamo [VIDEO] Orizzonte Scuola

“Caccamo non dimentica” è la frase prescelta dall'Amministrazione comunale di Caccamo guidata da Franco Fiore per celebrare il 25mo anniversario dell'omicidio di Mico Geraci, il sindacalista ucciso da ...CACCAMO - "Caccamo non dimentica" è la frase scelta dall'amministrazione comunale di Caccamo guidata da Franco Fiore per celebrare il 25esimo anniversario ...