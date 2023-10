Bus Mestre | ancora 9 pazienti in terapia intensiva**

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Sono9 iricoverati inintensiva convolti nell'incidente del pullman a, di cui otto adulti e un minore. Altri quattrosi trovano nei reparti di chirurgia e uno in pediatria. Intanto un 33enne tedesco è stato dimesso questa mattina dall'ospedale. “Si registra un lieve miglioramento rispetto alla giornata di ieri per il paziente tedesco di 33 anni ricoverato all'ospedale di Treviso le cui condizioni nei giorni sorsi erano risultate critiche” fa sapere il bollettino della Regione. In costante miglioramento anche una paziente ucraina di 33 anni ricoverata inintensiva a Treviso.

AGI - Manifestazione spontanea di un gruppo di cittadini di Marghera (Venezia) questa mattina in ricordo delle 21 vittime che hanno perso la vita nel tragico incidente deldidi martedì sera. In molti hanno sfilato per raggiungere il luogo, in cui il pullman è precipitato dal cavalcavia, per deporre un fiore o recitare una preghiera. Molti di loro ...Furono notizie pubblicate sulla stampa già del 2021 ad allertare la Procura di Venezia sullo stato del cavalcavia superiore di(il cosiddetto cavalcavia della Vempa), facendo acquisire ai ...

