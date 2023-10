Bundesliga | Bonucci e Gosens in gol non bastano | Union ko contro il Dortmund

L' esordio di Leonardo Bonucci in panchina non ha portato fortuna all' Union Berlino, che in una partita della terza giornata di Bundesliga ha subito ...

Leonardo Bonucci fa il suo debutto in Bundesliga con l' Union Berlino contro l'Hoffenheim e strappa un record : come riferito da Opta,...

Falsa partenza per Leonardo Bonucci in Bundesliga . Il difensore italiano aveva ben figurato all'esordio in Champions League di mercoledì...

l’Union Berlino di Leonardo Bonucci è tra i prossimi avversari del Napoli in Champions. La formazione tedesca, che è stata battuta dal Real in ...

Bundesliga, Bonucci-gol ma l'Union affoda a Dortmund: 7° ko di fila. Stoccarda primo TUTTO mercato WEB

Bundesliga: Bonucci e Gosens non bastano, 4-2 Dortmund sull’Union Berlino. Stoccarda in testa - Sportmediaset Sport Mediaset

Una gioia per Leonardo Bonucci in Bundesliga: l'ex Juventus protagonista del momentaneo 1-2 in Dortmund-Union Berlino ...La settima giornata della Bundesliga vede sfidarsi due avversarie di Milan e Napoli in Champions: Borussia Dortmund-Union Berlino finisce 4-2 per i gialloneri, che rimontano le reti di Gosens e ...