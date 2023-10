Brighton & Hove Albion vs Liverpool – probabili formazioni

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo aver raccolto il primo punto in Europa, ilriprende la Premier League ospitando il, sfidante in Europa League, all’Amex Stadium domenica 8 ottobre. I Seagulls hanno rimontato da una situazione di svantaggio di 2-0 per contenere il Marsiglia in un pareggio per 2-2 a metà settimana, mentre le loro controparti del Merseyside hanno concluso un periodo difficile sconfiggendo l’Union SG per 2-0. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...

Dopo aver subito un brusco risveglio in Europa League, il Brighton & Hove Albion cerca di rimettersi in carreggiata in Premier League quando ...

Il Brighton & Hove Albion si reca allo Stade Velodrome in Francia per affrontare il Marsiglia nel secondo incontro della fase a gironi di ...

...Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Nicola Roggero ore 18.30 Crystal Palace - Nottingham Forest Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Massimo Marianella DOMENICA 8 OTTOBRE ore 15- Liverpool ...' De Zerbi ha già ottenuto dei risultati portando ilal miglior piazzamento della sua storia e andando in Europa. Tra gli allenatori emergenti della Premir League, De Zerbi è in cima alla ...

Brighton-Liverpool, quote e pronostico: De Zerbi sfida Klopp La Gazzetta dello Sport

