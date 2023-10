(Di sabato 7 ottobre 2023) Un rivoluzionario progetto per eliminare il sale e rendere potabile l'acqua raccoltaa Fortaleza, città costiera famosa per le sue spiagge da sogno,di lasciare senza accesso al ...

... città costiera famosa per le sue spiagge da sogno, rischia di lasciare senza accesso al web l'intero. Annunciato come il più grandedi desalinizzazione per l'approvvigionamento ...A causa della penuria d'acqua inoltre, nello stato di Amazonas e in tutto ilpotrebbe anche ...portata del 50% e la compagnia che gestisce la centrale ha fatto sapere che "sebbene l'...

Brasile:impianto nell'oceano rischia di far saltare Internet Agenzia ANSA

Pallavolo Comunicato Federale del 5 ottobre 2023_2 Federvolley

Un rivoluzionario progetto per eliminare il sale e rendere potabile l'acqua raccolta nell'oceano a Fortaleza, città costiera famosa per le sue spiagge da sogno, rischia di lasciare senza accesso al we ...Prima centrale di biometano realizzata a partire dalla canna da zucchero a Rio de Janeiro, in Brasile: l'iniziativa è frutto di memorandum d'intesa firmato tra la Cooperativa agroindustriale dello Sta ...