Brasile-Iran oggi in tv | orario e diretta streaming preolimpico volley maschile 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tutto pronto per, partita della Pool A del torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. I padroni di casa, dopo la vittoria contro Cuba, vanno a caccia del quinto successo per rimanere nelle prime due posizioni e giocarsi tutto nella partita conclusiva contro l’Italia. Dall’altra parte della rete c’è la formazioneiana, reduce proprio dalla sfida contro gli azzurri. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 italiane di venerdì 6 ottobre al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadel torneo di ...