Brasile - Africa | la nuova via della droga

(Di sabato 7 ottobre 2023) Via mare, ma anche per aereo. Un maxi sequestro dial largo del Paese del Sudamerica conferma una rotta che passa attraverso Stati come Ghana, Costa d’Avorio, Angola, Namibia e Guinea Bissau, per arrivare successivamente in Europa. Ma è tutta la «mappa» del traffico internazionale che si sta aggiornando. I «cartelli» cercano strategie e opportunità per fare spazio a stupefacenti più redditizi. A partire dal fentanyl. Un carico monstre di cocaina - ben 3,6 tonnellate - è stato intercettato e sequestrato lo scorso 19 settembre nelle acque a nord-est del(a 33 chilometri dalla capitale dello Stato del Pernambuco, Recife). Viaggiava a bordo di un peschereccio, il «Palmares 1», diretto verso le costene. Una conferma di quello che i rapporti antieuropei denunciano da mesi: il ...