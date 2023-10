Brasile - Africa | la nuova via della droga

(Di sabato 7 ottobre 2023) Via mare, ma anche per aereo. Un maxi sequestro dial largo del Paese del Sudamerica conferma una rotta che passa attraverso Stati come Ghana, Costa d’Avorio, Angola, Namibia e Guinea Bissau, per arrivare successivamente in Europa. Ma è tutta la «mappa» del traffico internazionale che si sta aggiornando. I «cartelli» cercano strategie e opportunità per fare spazio a stupefacenti più redditizi. A partire dal fentanyl. Un carico monstre di cocaina - ben 3,6 tonnellate - è stato intercettato e sequestrato lo scorso 19 settembre nelle acque a nord-est del(a 33 chilometri dalla capitale dello Stato del Pernambuco, Recife). Viaggiava a bordo di un peschereccio, il «Palmares 1», diretto verso le costene. Una conferma di quello che i rapporti antieuropei denunciano da mesi: il ...

Via mare, ma anche per aereo. Un maxi sequestro di droga al largo del Paese del Sudamerica conferma una rotta che passa attraverso Stati come Ghana, ...

...abbraccia molti Stati del Sud America con Colombia esu tutti, così come Romania per l'Est Europa, mentre scompare completamente la presenza delle donne provenienti dall'sub - ...Sino ad allora il mercato era stato per il 90% di ambito nazionale, ma ora apre dapprima all'Europa e, negli anni Ottanta, si espande in, Cuba, India, Thailandia,. Negli anni Novanta è ...

Dall'Africa al Brasile, il viaggio estremo dei migranti Roman e John Avvenire

Il viaggio estremo dall’Africa al Brasile dei due migranti Roman e John Vatican News - Italiano

La produzione di veicoli in Brasile è diminuita dell'8% a settembre rispetto ad agosto, secondo un rapporto dell'Associazione nazionale dei costruttori di autoveicoli (Anfavea). (ANSA) ...Un rivoluzionario progetto per eliminare il sale e rendere potabile l'acqua raccolta nell'oceano a Fortaleza, città costiera famosa per le sue spiagge da sogno, rischia di lasciare senza accesso al we ...