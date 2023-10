(Di sabato 7 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ilnon è moto”. E' il pensiero dell'ex ministra Elenain una intervista a La Repubblica in cui parl dell'associazione che ha appena costituito – Per, acronimo di “Popolari, europeisti, riformatori”.“Un'associazione culturale e politica – spiega – che si propone di chiamare a raccolta e far dialogare realtà troppo spesso escluse dal dibattito pubblico: reti civiche e di imprese, giovani, professionisti e donne che i partiti non ascoltano e non coinvolgono nei dossier più strategici per il Paese. L'obiettivo? Far ripartire ilsenza Italia viva che si è sfilata. Restituire fiducia e speranza ai tanti italiani che ci hanno votato e non si rassegnano al naufragio di un progetto politico che rischia di morire per i capricci di qualcuno. Per questo nasce Per: ...

ROMA (ITALPRESS) – “Il Terzo Polo non è moto”. E' il pensiero dell'ex ministra Elena Bonetti in una intervista a La Repubblica in cui parl ...

Il Terzo polo è vivo e lotta insieme a noi. Non lo dice così Elena, non è lo stile dell'ex ministra renziana che insieme a Ettore Rosato ha deciso di abbandonare Italia Viva per mettersi in proprio. Eppure l'associazione che ha appena costituito Per, ...che ci siano le condizioni per lavorare con le altre opposizioni sulla sanità perchè lo ... Parla anche l'ex ministra di Azione Elena: " Serve un intervento complessivo di 10 miliardi ...

Bonetti: “Pensiamo a un nuovo partito. Il Terzo polo non è morto” la Repubblica

Catullo, nel 2023 3,5 milioni di passeggeri e lancia nuovo collegamento Verona-Roma con SkyAlps Nordest Economia

ROMA (ITALPRESS) – “Il terzo Polo non è moto”. E’ il pensiero dell’ex ministra Elena Bonetti in una intervista a La Repubblica in cui parl dell’associazione che ha appena costituito – Per, acronimo di ...Lo scrittore Cassardo: "Abbiamo fame di identità non solo nei ricordi. Penso ai giovani: derby strazianti. I tifosi sognano una nuova fiammella" ...