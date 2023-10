Bonetti | “Pensiamo a un nuovo partito | il Terzo Polo non è morto”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 7 ottobre 2023) ROMA – “Ilnon è”. E’ il pensiero dell’ex ministra Elenain un’intervista a La Repubblica in cui parla dell’associazione che ha appena costituito – Per, acronimo di “Popolari, europeisti, riformatori”. “Un’associazione culturale e politica – spiega – che si propone di chiamare a raccolta e far dialogare realtà troppo spesso escluse dal dibattito pubblico: reti civiche e di imprese, giovani, professionisti e donne che i partiti non ascoltano e non coinvolgono nei dossier più strategici per il Paese. L’obiettivo? Far ripartire ilsenza Italia viva che si è sfilata. Restituire fiducia e speranza ai tanti italiani che ci hanno votato e non si rassegnano al naufragio di un progetto politico che rischia di morire per i capricci di qualcuno. Per questo ...