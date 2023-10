Bombardamento su Israele | Bonfrisco ID | “Attacco ignobile | l’Ue non si volti dall’altra parte”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 7 ottobre 2023) Bruxelles -“Solidarietà e vicinanza al popolo diper l’ennesimodadi estremisti islamici. I 5000 razzi lanciati da Hamas sono una terribile minaccia per la stabilità di un Paese faro di democrazia, con cui condividiamo un legame unico fondato su storia, valori e interessi comuni”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma Anna Cinzia, eurodeputata per il Gruppo Identità e Democrazia (ID) in merito al, causato da Hamas, che ha colpito(leggi qui) “L’Unione Europa non può voltarsidi fronte all’ennesima aggressione e avversione che ci impone una riflessione su quanto si ancora attuale il tema dell’antisemitismo. L’Europa ascolti la domanda di pace e ...