Bologna | Thiago Motta | «Pareggio premio meritato per la nostra gara»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023), allenatore del, ha così parlato dopo ildegli emiliani in casa dell’Inter: le dichiarazioniha così parlato a Dazn dopo Inter-. CARICA DEL- «C’è tanto del loro perché loro mi trasmettono ogni giorno la voglia di venire, aiutare, proporre cose che non eravamo abituati a fare. Pian piano ci stiamo riuscendo. Sappiamo che l’Inter comincia molto forte, non siamo riusciti a tenere la partita nei primi 20?, ma non perché stavamo male noi, bensì perché l’Inter è una squadra forte. Abbiamo reagito bene a una situazione negativa, i ragazzi sono stati fantastici a giocare, difendere e attaccare tutti insieme. Ilè questo...