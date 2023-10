(Di sabato 7 ottobre 2023)e grandedi, originario diLunedì pomeriggio è giunta la notizia della morte, a soli 63 anni, del, uno dei massimi esperti italiani di, continente in cui ha vissuto per oltre 25 anni. Ma pochi sanno chein realtà erase, qui vive ...

... l'autopsia eseguita sulla carcassa di M62 aveva consentito di stabilire che l'orso erain ... in tema di orsi, si è sostituita la legge dell'uomo, quella dei ricorsi e delle carte. E così,...Tesauro è, la giustizia ha perso un amico. Cassese è un uomo potente. Non vorrei farLe avere delle noie. Se vuole cercare angoli inesplorati, però, approfondisca cosa è successo alla Corte ...

Bollate, è morto Angelo Ferrari, giornalista e esperto di Africa - Il ... Il Notiziario

Parole in giardino, Book City a Villa Arconati a Castellazzo di Bollate LegnanoNews.com

Angelo Ferrari, giornalista dell’AGI e prima dei quotidiani ‘Avvenire’ e ‘il Giorno’, è morto lo scorso 2 ottobre. E’ stato corrispondete dell’Agi dall’Africa centrale e per anni si è occupato delle ...Scenari / Cantieri fermi, norme che cambiano in continuazione. La situazione in attesa di capire le prossime mosse del Governo ...