Bimbo di 15 mesi in fin di vita | ha ingerito hashish

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 7 ottobre 2023) Un bambino di soli 15è in fin di: trasportato d’urgenza al Gemelli lotta tra lae la morte dove averun pezzetto di droga. LEGGI ANCHE: Aggressione a Francesco Le Foche: il popolo no vax si scatena sui social I fatti Il piccolo è arrivato in condizioni disperate al “Fabrizio Spaziani” di Frosinone accompagnato dai genitori che non hanno saputo fornire spiegazioni sul come il figlioletto abbia potuto ingerire. Dopo aver constatato le condizioni disperate i medici hanno ritenuto necessario trasferirlo nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del policlinico “Gemelli” di Roma. Le indagini Sull’episodio sta indagando la Questura di Frosinone. Nel frattempo, il Comune ha inviato a casa dei genitori gli assistenti sociali per svolgere verifiche sulle ...