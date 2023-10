Biasin sicuro | “Meglio Leao di Kvaratskhelia Vi spiego perchè”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il giornalista Fabriziosi è soffermato sul momento dell’attaccante del Napoli, mettendolo a confronto con. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate a Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista sportivo Fabrizioha espresso senza mezzi termini il suo parere sui top player della Serie A, confrontando l’attuale forma di Khvichacon quella di Rafael. Pur riconoscendo il gol dicontro l’Udinese dopo una lunga astinenza,ha sottolineato che le prestazioni dell’attaccante georgiano non hanno ancora raggiunto i livelli della scorsa stagione. Secondo il giornalista, al momento,è nettamente superiore a: “...

È così twittanon ne ha fatte il portiere titolare ( Handanovic ), non ne ha fatte ... "Quindi se uno stacca solo soletto da tre metri e schiaccia il pallone a colpola colpa è del ...Inter: la scelta dell'usatoAcerbi. La mancata cessione di Milan Skriniar lascia un posto in ... A lanciare il tema sui social è il giornalista Fabrizioche scrive: "Acerbi non si può ...

Biasin sicuro: 'Leao è meglio di Kvaratkshelia. C'è un motivo' AreaNapoli.it

Biasin a Radio Sportiva: "Ranieri numero uno sul pragmatismo. La garanzia la danno i giocatori, ma con... Tutto Cagliari

Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri si è sbilanciato su Twitter dopo l'ultima giornata di Champions League.Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin si è sbilanciato in un paragone tra i due top player della Serie A.