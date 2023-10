Benno Neumair è stato adottato dai suoi genitori Laura e Peter?

Leggi su cultweb

(Di sabato 7 ottobre 2023)è il figlio naturale diPerselli e, la coppia che è stata ritrovata nell’Adige, dove il ragazzo li ha gettati il 4 gennaio 2021 dopo averli uccisi. L’ipotesi che fosseè stata sollevata dal diverso trattamento che, secondo molti amici intimi della famiglia, i due coniugi hanno sempre riservato a, rispetto alla sorella Madè. Ascoltando, in particolare, la testimonianza di Adriano Speciale, imprenditore agricolo e amico d’infanzia di, questi trattavano il ragazzo come un figlio di serie B rispetto alla sorella. La coppia, infatti, sembra non accettare di avere due figli caratterialmente così diversi. Oltre a questo, poi, non danno molta importanza all’uso di anabolizzanti da parte di ...