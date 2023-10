Benevento | grande successo all’Istituto ‘De La Salle’ della VI Giornata dello Sport

Con Ciano e Meccariello ai box, il Benevento è corso ai ripari per l'attacco. E così i campani hanno chiuso per il ritorno...

... la società di casa ha messo in vendita ieri un ulteriore stock di 500 tagliandi vista la... una proprio contro il Modena al Braglia, l'altra a. Il Modena non vince dallo scorso 2 .... Domenica 8 Ottobre alle ore 18:00, la Miwa scenderà in campo contro la PromoBasket ... 'Andiamo a giocare in una città contradizione cestistica e già questo aspetto la dice lunga su ...

Benevento, grande successo all’Istituto 'De La Salle' della VI ... Fremondoweb

Benevento, Sangiuliano: “Città dalle grandi tradizioni, incentivare ... Ministero della cultura

A Cerignola sarà un partita complicata contro una squadra che non ha mai perso, ma Andreoletti sta disegnando un Benevento d'assalto, che affronti il match con il piglio da leader e ...Porte aperte a Benevento di edifici solitamente chiusi al pubblico in occasione delle «Giornate Fai d'autunno». In questa 12° edizione, in programma il 14 e 15 ottobre in ...