Benedetta Rossi | i suoi biscotti all' uvetta sono perfetti per l' autunno | Pronti in pochissimo tempo e deliziosi!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 7 ottobre 2023)sui social fornisce una ricetta gustosissima e realizzabile in poco: ecco come fare iall'non necessita di presentazioni: è una delle food blogger più note di tutt'Italia. Negli anni è riuscita a entrare nel cuore del popolo nostrano in molti modi. La sua attività è iniziata sui social dove, tramite un canale YouTube e con l'aiuto del compagno, ha accumulato sempre più successo. Così, è arrivata anche la televisione con programmi di cucina condotti eccellentemente e nonmancati libri dedicati alla sua più grande passione. Quello che conquista della chef è il suo modo di far sembrare semplici ricette che non loaffatto. Sempre sorridente e affabile, ...