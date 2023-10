Belve | Fedez | “La Rai non mi ha voluto”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 7 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De Filippifinalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEOracconta la sua esperienza e il no della Rai per la sua partecipazione al programma di Francesca Fagnani Dopo le preoccupazioni per, che è stato ricoverato a causa di un’emorragia interna, il pericolo è passato e il cantante ha fatto ritorno a casa. Intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato tutta la sua vicenda e ha anche chiarito la sua delusione su ciò che è accaduto con la rai. Un momento non semplice, visto che non ha avuto modo di replicare. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); Le parole del Cantante Dopo l’arrivo a casa ...