Bebe Vio vince i Mondiali! Dominio totale nel fioretto paralimpico | quarta apoteosi iridata

(Di sabato 7 ottobre 2023)Vio ha conquistato la medaglia d’oro nelindividuale (categoria B) ai Mondiali 2023 di scherma paralimpica, in corso di svolgimento al nuovo PalaSport di Terni. Uno dei volti simbolo dell’intero movimento tricolore ha saputo primeggiare con grande disinvoltura sulla pedana del capoluogo umbro, rendendosi protagonista di una superba cavalcata culminata con il successo ottenuto in finale contro la cinese Rong Xiao per 15-8, dopo che in precedenza aveva regolato nell’ordine l’ucraina Pozniak (15-0), la britannica Moore (15-2), la giapponese Sakurai (15-5), Nga Tong da Hong Kong (15-6). La 26enne ha rimpinguato il proprio palmares, in cui spiccano ben due ori alle Paralimpiadi (sempre individuali, a Rio 2016 e Tokyo 2020) e cinque titoli iridati (prima di oggi aveva festeggiato nel 2015, a Roma nel 2017 e nel 2019, senza dimenticare il ...