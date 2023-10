Beautiful | anticipazioni 9-14 ottobre 2023 | tutti sanno che Finn è vivo tranne Steffy

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 7 ottobre 2023)(US Mediaset)da lunedì 9 a sabato 14Liam (Scott Clifton) e Wyatt (Darin Brooks) si confrontano su vari argomenti della loro vita privata mettendo in risalto come il loro padre sia profondamente cambiato. Bill (Don Diamont) ha portato Li a casa sua senza conoscere la sua vera identità. Cerca di aiutarla e dopo le prime reticenze, la donna comincia a reagire alle sue domande. Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) partono per raggiungere(Jacqueline MacInnes Wood) e i loro nipotini in Europa. Prima dell’imbarco Deacon (Sean Kanan) cerca di convincere Taylor che tra loro ci sia qualcosa di più che un’amicizia. Lei, riluttante, risponde che ora vuole pensare solo al benessere di sua figlia che sta ...