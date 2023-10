Beach volley | l’Italia cala il tris nella prima giornata del Mondiale! Impresa di Lupo Rossi | Bianchin Scampoli sconfitte al tie break

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tre vittorie e una sconfitta è il bilancio deldi gare del Mondiale di Tlaxche ha riservato qualche sorpresa soprattutto in un pazzo girone I maschile. Tra gli uomini debutto vincente per tutte e tre le coppie azzurre in tabellone, Nicolai/Cottafava, Ranghieri/Carambula eche non avevano un compito facile contro gli olandesi Boermans/de Groot. Escono a testa alta dallasfida, invece,, entrate all’ultimo momento in tabellone per la rinuncia delle nigeriane Nnoruga/Franco e battute solo al tiedalle forti brasiliane Barbara/Carol. Inizia con il botto il mondiale di Danieleed Enrico...

In Aggiornamento: In Aggiornamento Ha preso ufficialmente il via questa sera in Messico, la quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo di. Subito grandi sfide all'esordio per Ranghieri/Carambula, Lupo/Rossi e Scampoli/Bianchin. Esordio non particolarmente difficile per Alex Ranghieri e Adrian Carambula , prima delle cinque ...Tutto pronto per Bianchin/Scampoli - Carol/Barbara , partita della Pool F dei Mondiali di2023 , in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Le azzurre Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, entrate nel tabellone principale beneficiando del forfeit ...

Al via nella nottata di ieri in Messico, a Tlaxcala, Huamantla e Apizaco, la quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo di Beach Volley, che prevede la partecipazione di 48 coppie nel tabellone ...