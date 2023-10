Bayern Monaco-Friburgo domenica 08 ottobre 2023 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Più lungo del previsto lo stop per de Ligt

Leggi su infobetting

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo aver battuto in rimonta il Copenhagen con il secondo gol in due gare di Tel, per ildi Tuchel è il momento di pensare al campionato, e l’incontro prima della sosta per le nazionali vede i bavaresi impegnati in casa contro il. Gara difficile quella del Parken Stadion, con i bavaresi che per risvegliarsi hanno avuto bisogno di InfoBetting: Scommesse Sportive e