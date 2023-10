Batterio killer in ospedale | 9 morti Tre medici accusati

(Di sabato 7 ottobre 2023) Diciassette su quarantasette pazienti infettati e nove decessi. Questi sono i numeri drammatici che emergono dal reparto di terapia intensiva del Policlinico di Tor Vergata, riferiti al periodo tra il primo giugno e il 30 agosto 2017. La causa? La mancata adozione delle misure necessarie per prevenire la diffusione di un’epidemia di Klebsiella, unresistente agli antibiotici. Oggi, tre figure chiave dell’sono sotto accusa e potrebbero affrontare un processo. Si tratta del direttore sanitario in carica all’epoca, del responsabile dell’unità operativa di terapia intensiva e del coordinatore infermieristico del reparto durante quel periodo. L’accusa rivolta a tutti loro è quella di epidemia colposa. Non hanno seguito le “best practice” Il quotidiano “Il Messaggero” ha ricostruito gli eventi, citando parti della richiesta di ...

