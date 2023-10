Basket | 2^giornata Serie A 2023-2024 | Brescia domina nell’anticipo a Treviso

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dominio assoluto della Germanidella seconda giornata dellaA di. Della Valle e compagni espugnano il campo della Nutribulletcon il punteggio di 99-71 e almeno per una notte sono in testa in solitaria in classifica. Perè la seconda sconfitta consecutiva, ma decisamente un passo indietro dopo la bella prova offerta all’esordio con Milano. Miro Bilan è ancora un grande protagonista tra le fila di. Il centro croato, uno dei colpi del mercato estivo, ha sfiorato la doppia doppia, chiudendo con 17 punti e 9 rimbalzi. Il miglior marcatore della Germani è stato John Petrucelli con 18 punti ed importante anche il contributo di Amedeo Della Valle e C.J Massinburg, entrambi con 15 punti. Per...

2023 - 2024 Serie A2 Girone Rosso Tabellino partita RinascitaRimini - Fortitudo Bologna Squadra in casa RinascitaRimini Squadra avversaria Fortitudo Bologna E' una Fortitudo tutta grinta, fosforo e fantasia quella che espugna un infuocato PalaFlaminio di Rimini nel derby regionale valido per la Seconda ...RivieraBancaRimini - Flats Service Fortitudo Bologna 74 - 82 (20 - 29, 18 - 17, 18 - 15, 18 - 21) IL TABELLINO RivieraBancaRimini: Derrick Marks 24 (2/6, 2/5), Justin Johnson 16 (5/11, 1/2), Giovanni Tomassini 16 (1/4, 4/6), Alessandro Grande 7 (2/4, 1/4), Alessandro Scarponi 5 (2/3, 0/0), Simon Anumba 3 (1/3, 0/1),...

Vittoria di carattere per i ragazzi di Caja alla prima trasferta stagionale in un PalaFlaminio infuocato: cronaca e tabellino ...Prima gara in assoluto in un campionato nazionale per il Basket Roma, che al Palarinaldi, nel primo turno del girone A del campionato di A2 femminile, supera per 72 a 54 l’altra neopromossa Torino ...