Basciagoni è crisi nera | ecco cosa ha rivelato un amico

Leggi su 361magazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Isi sono lasciati? A parlare dellache ha coinvolto la coppia è stato undi Sophie e Alessandro Ied ex gieffini si sono lasciati? Undella coppia svela dellache i due ragazzi stanno attraversando dopo la nascita della loro figlia Celine. Non si conoscono i motivi della, che restano top secret, tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ma le ultime stories Instagram della Codegoni hanno allarmato i fan. La ex gieffina si mostra impegnata a fare il trasloco: “Stiamo andando alla casa nuova, è arrivato il traslocatore, Ci sono novecentomila pacchi da sistemare tra vestiti, mobili e altre varie cose. Ci aspetta una lunghissima giornata”. E Basciano? A svelare come stanno le cose tra i due ci ha ...