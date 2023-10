Barzagli | «Chiesa assenza pesante per il derby Berardi alla Juve sarebbe un valore aggiunto»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Opinionista bravo esattamente come quando era difensore nellantus, Andreasu La Gazzetta dello Sport racconta ilOpinionista bravo esattamente come quando era difensore nellantus, Andreasu La Gazzetta dello Sport racconta ile l’attuale situazione bianconera. L’DIE VLAHOVIC – «Allegri perde i due attaccanti più forti e prolifici, ma avrà comunque Milik e Kean, esperti e affidabili. E poi c’è il giovane Yildiz, che può diventare la sorpresa. Peccato per lo stop in allenamento di. All’inizio ero dubbioso sul suo accentramento, però si sta rivelando una scelta strategica. Da punta nel 3-5-2, è anche sollevato da compiti difensivi, è più libero. Avrebbe fatto parecchio ...