Balotelli | «Julio Cesar nell’anno del Triplete era un extraterrestre»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Mario, attaccante, ha parlato a calciomercato.it dei migliori portieri incrociati dell’azzurro nella sua carriera Mario, attaccante, ha parlato a calciomercato.it dei migliori portieri incrociati dell’azzurro nella sua carriera. PAROLE – «Miglior portiere con cui ho giocato? Dicoperchédelcon l’Inter era un, non solo in campo ma tutti i giorni in allenamento. Poi, se vogliamo ragionare sulla carriera, allora dico Buffon. Per me Gigi è stato il più forte di sempre».