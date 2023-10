Avere 30 anni nella società odierna | il profilo dei millennials moderni

Leggi su lopinionista

(Di sabato 7 ottobre 2023) I trentenni di oggi non si demoralizzano e pensano che la loro età sia il momento ideale per mettersi in discussione e costruirsi un futuro migliore Sono determinati e motivati, hanno maggiore voglia di mettersi in discussione, si sentono più giovani rispetto all’età anagrafica. Per oltre 6 italiani su 10 (62%) i trent’rappresentano il momento migliore della vita per innovarsi, perché tutto è ancora in discussione. Nonostante i tempi di oggi diano meno certezze rispetto al passato, i trentenni di oggi non si sentono rassegnati ma si dicono fiduciosi per il futuro (62%) e motivati (57%) nel cercare di migliorare la loro condizione. Più spensierati (51%) e meno realizzati (48%) rispetto alla generazione precedente, i cosiddetti millenials di oggi puntano sulla loro capacità di mantenere uno spirito giovane (52%) e di sapersi innovare (64%) per vincere le sfide ...