Aumentano i Furti nelle Campagne di San Salvo e Cupello | L' Allarme della CIA

(Di sabato 7 ottobre 2023) Chieti - La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Chieti-Pescara ha sollevato l'a seguito di una serie die atti vandalici che stanno colpendo gli agricoltoridi San, in particolarevicinanzeSS 650 Trignina. L'aumento deiha generato una profonda preoccupazione tra gli agricoltori e l'associazione ha chiesto misure immediate per contrastare questo fenomeno. Iriguardano una vasta gamma di beni, tra cui attrezzature agricole di valore, prodotti agricoli, ortaggi, gasolio, sementi per le future semine e persino animali da fattoria. Il responsabile dell'ufficio di San, Nicola Scutti, ha raccolto le testimonianze degli ...

... in quanto affetti da patologie o con condizioni di cheil rischio di infezione grave da ... padre denunciato da docente dopo le confessioni della piccola Cronaca 4 Ott 2023 Salento, sei......sulla violenza delle cosiddette "baby gang" preoccupano sempre più l'opinione pubblica ed... I reati commessi sono soprattutto quelli contro il patrimonio : in ordine di frequenza, ...

Aumentano i furti in Rotaliana, sono stati 55 da inizio anno, rubati ... il Dolomiti

Aumentano i Furti nelle Campagne di San Salvo e Cupello: L ... abruzzo24ore.tv

In soli 12 mesi il premio medio pagato dagli automobilisti italiani per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 27,9%, in media oltre 120-130 euro in più ...L’energia elettrica costa cara, su questo purtroppo non c’è ombra di dubbio e negli ultimi due anni, complice anche la guerra in Ucraina, il prezzo è aumentato molto andando ad incidere su tutto, ...