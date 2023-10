Attivare lo stimolo ligneo Porcheria a Propaganda Live | così Meloni massacra i ragazzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Siamo a, il programma condotto da Diego Bianchi su La7, la puntata è quella di venerdì 6 ottobre. Una puntata dedicata in gran parte agli scontri di Torino avvenuti in settimana, una sorta di processo al governo e alla polizia che avrebbe aggredito e manganellato gli studenti "inermi", anche se quel che è accaduto in piazza diverge rispetto alla versione univoca che ci propongono Zoro e la sua claque. Degli scontri di Torino ne parla anche il vignettista Makkox, nel suo consueto racconto per immagini, esplicito fin dal titolo: "Il paese dei manganelli". Tutto inizia in Consiglio dei ministri, dove Giorgiaafferma: "Signori ministri vi ho convocati perché vi sono provvedimenti e leggi che vanno approvate per il bene del Paese, ma discuterli con voi ha poco senso perché mi date sempre ragione". E ...