In una mossa inaspettata, Gaza ha lanciato un Attacco a sorpresa su Israele , con un intenso lancio di razzi. Molti di questi sono stati intercettati ...

Sale la tensione tra Gaza e, dopo che in mattinata è iniziato una sorpresa dalla Striscia e miliziani armati sono entrati in territorio israeliano. Il capo dell'ala militare di Hamas a Gaza Mohammad Deif ha ...Hamas ha successivamente rivendicato l'e parlato dell'inizio di una nuova operazione militare contro. I missili hanno raggiunto anche Tel Aviv, a novanta chilometri dalla Striscia, e ...

Attacco su Israele: decine di razzi da Gaza. Sirene di allarme a Tel Aviv TGLA7

Israele, razzi su Gaza. Hamas: «È cominciata l'operazione ... Open

Milano, 7 ott. (LaPresse/AP) - Mohammed Deif, leader dell'ala militare di Hamas a Gaza, ha affermato che "5.000 razzi sono stati lanciati su Israele sabato ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Razzi da Gaza in Israele, sirene a Tel Aviv. Hamas annuncia operazione “Alluvione al-Aqsa” ...