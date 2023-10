Attacco senza precedenti contro Israele | lanciati 5000 razzi Siamo in guerra

(Di sabato 7 ottobre 2023)recordoggi 7 ottobre 2023. Pioggia didalla Striscia di Gaza in direzione di, dove in varie città, tra cui Gerusalemme, sono suonate le sirene di allarme. Nel sud ...

Il Lecce esce da Torino con la prima sconfitta stagionale che sicuramente non cancella il grande avvio di stagione ma che comunque è...

In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” è intervenuto l’esponente del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli Non si ...

Siamo sotto unmassiccio dalla Striscia di Gaza. Ci sono attualmente situazioni di confronto attivo nel sud di Israele". Lo ha detto in una nota il capo della polizia israeliana dopo l'...i donatori...": il messaggio choc di Fedez Fedez è un fiume in piena e si apre su temi ... Forse anche per questo ho avuto una depressione acuta, sfociata inipomaniacale. Significa che ...

Israele, attacco senza precedenti da Gaza. Razzi e raid armati. Allarme guerra Affaritaliani.it

Attacco senza precedenti contro Israele: 5 mila missili da Gaza e irruzioni militari in città. Scontri e vitt… La Stampa

Kharkiv. L’ambulanza dell’ong Relief Coordination Center di Kharkiv si mobilita all’alba per andare a visitare il villaggio di Korobochkyne. Dimitry è alla guida e ogni giorno visita un villaggio dell ...Missili provenienti dalla Striscia di Gaza. Allarme in varie città. Hamas rivendica ma Israele promette: la pagherà cara ...