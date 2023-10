Attacco Israele | Ucraina sostiene diritto Gerusalemme a difesa

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) – "L'condanna con forza gli attacchi terroristici in corso contro, compresi gli attacchi con razzi contro la popolazione civile ae Tel Aviv". E' quanto si legge in un post sul social X del ministero degli Esteri ucraino. Da Kiev arriva "sostegno anel suoa difendersi e a difendere la sua popolazione". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il consigliere di Khamenei: "Staremo al fianco dei combattenti fino alla liberazione della Palestina" L’ Iran si complimenta con Hamas per l’ Attacco ...

Dalla pi oggi a di razzi al messaggio di Netanyahu: "Siamo in guerra" Israele sotto attacco . La pi oggi a di razzi, circa 5000, da Gaza su Israele apre ...

(Adnkronos) – L' Iran si complimenta con Hamas per l' Attacco sferrato oggi 7 ottobre 2023 contro Israele . "Ci congratuliamo con i combattenti ...

Tutto è iniziato all'alba di stamattina, sabato 7 ottobre, quando Hamas ha lanciato un pesantedalla Striscia di Gaza contro. Con il lancio di almeno cinquemila razzi è stato ...Ore 10.00 - Il capo della polizia israeliana: 'Siamo sotto massiccioè 'sotto unmassiccio dalla Striscia di Gaza' e si trova 'in stato di guerra': lo ha dichiarato in un ...

Israele, attacco di Hamas con la Tempesta al-Aqsa. Almeno 22 morti, 200 feriti e 33 ostaggi. 21 località sotto assedio ... la Repubblica

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Mosca chiede un cessate il fuoco tra Israele e Palestina - Mosca chiede un cessate il fuoco tra Israele e Palestina RaiNews

Roma, 7 ott. (askanews) – Gli italiani presenti in Israele e nella Striscia di Gaza "sono seguiti con la massima attenzione, perchè questa è la priorità del governo che condanna l'attacco indiscrimina ..."