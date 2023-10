Attacco Israele | incursioni Hamas | scontri e ostaggi – Video

(Di sabato 7 ottobre 2023) (Adnkronos) –sottooggi nel "giorno della rivoluzione", come ha annunciato Mohammad Deif, comandante militare di. Pioggia di razzi dalla Striscia di Gaza edi commando armati nel sud del paese. Idiffusi sui social documentanoarmati nelle strade, tra le case, con i civili asserragliati nelle proprie abitazioni. In particolare, i media israeliani riferiscono che militanti palestinesi si sono infiltrati in alcune città nel sud di, prendendo ino alcune persone. Una fonte di polizia citata da Haaretz rende noto che civili sono stati presi ino nella città di Ofakim. Immagini dai social media mostrano un incendio vicino a diversi edifici ad Ashkelon, nel sud di ...

Sale la tensione tra Gaza e, dopo che in mattinata è iniziato una sorpresa dalla Striscia e miliziani armati sono entrati in territorio israeliano. Il capo dell'ala militare di Hamas a Gaza Mohammad Deif ha ...Il comandante chiede di "liberare al - Aqsa" e afferma che l'è una risposta a quelli che denuncia come attacchi alle donne, profanazione della moschea di al - Aqsa e assedio di Gaza.

GAZA. Massiccio attacco missilistico a sorpresa da Gaza a Israele: suonano le sirene di allarme in numerose città. Morta almeno una donna israeliana. L'esercito israeliano annuncia l'infiltrazione di ...«Un certo numero di terroristi sono penetrati in territorio israeliano da Gaza. Gli abitanti della zona devono restare nelle loro abitazioni». Lo ha reso noto il portavoce ...